IJsbaan Leiden afgebroken: 'Het was een succesvol jaar'

LEIDEN - De drijvende kerstmarkt en ijsbaan in Leiden hebben afgelopen winter meer bezoekers getrokken dan voorgaande jaren. Het was zelfs zo druk dat de kerstmarkt af en toe geen mensen meer binnen liet. De organisatie schat in dat ruim 22.000 mensen de schaatsbaan hebben bezocht.

Met het afbreken van de schaatsbaan op de Nieuwe Rijn is maandag definitief een einde gekomen aan de Winter Wonder Weken. De hoofdattractie van de Winter Wonder Weken is al jaren de drijvende ijsbaan op de Nieuwe Rijn. Dit jaar was deze een stuk groter dan in het verleden.

Hoeveel schaatsers er precies gebruik hebben gemaakt van de baan is nog niet duidelijk, maar de organisatie is er zeker van dat dit er meer zijn dan vorig jaar. 'Toen waren er meer dan 21.000 schaatsers, en we denken dat we nu net over de 22.000 heen zullen gaan', zegt organisator Mels Hartman.



Beter bezocht

Centrum Management Leiden, organisator van de Winter Wonder Weken, is tevreden. 'Zowel de ijsbaan als de kerstmarkt zijn dit jaar weer beter bezocht', aldus Hartman.

Het enige minpuntje was het kerstplein bij de Hooglandse Kerk waar Joris' Kerstboom stond. Hartman heeft wel een verklaring voor de tegenvallende bezoekcijfers: 'Veel bezoekers wisten nog niet dat daar iets te doen was, waardoor het toch iets te rustig was.'

