Haagse ziekenhuizen nemen maatregelen tegen griepepidemie

DEN HAAG - In ziekenhuizen worden extra maatregelen genomen om de vele grieppatiënten te helpen. Het Juliana Kinderziekenhuis heeft zoveel patiënten, dat het kinderen moet doorverwijzen naar andere ziekenhuizen.

Volgens kinderarts Gertjan Driessen van het Juliana Kinderziekenhuis zijn kinderen extra vatbaar voor griepvirussen: 'Kinderen hebben nog niet zo'n goed immuunsysteem opgebouwd. Dat duurt gewoon een paar jaar. Daarnaast zijn hun luchtwegen veel kleiner, waardoor een virus veel sneller toeslaat.'

Bij het Haaglanden Medisch Centrum Westeinde is ook een toename te zien in het aantal patiënten dat de griep heeft. 'Er is hier nog geen noodzaak om patiënten door te verwijzen. Het ziekenhuis heeft namelijk extra maatregelen getroffen', aldus woordvoerder Nita Pleume.'We hebben extra bedden die we voor dit soort patiëntoverschotten overhouden. Daarnaast zetten we ook meer personeel in', legt Pleume uit. 'Artsen en verpleegkundigen lopen ook vaker langs patiënten om te kijken of ze al naar huis kunnen. Zo creëren we lege bedden.'



Wat kan je zelf doen?

We kunnen er niet meer omheen dat we met een griepepidemie te maken hebben. Vooral op het werk, in de klas of in het openbaar vervoer kan het virus je makkelijk te pakken krijgen. Ondanks dat je het niet honderd procent kan voorkomen, kan je er zelf wel wat aan doen om geen griepje te krijgen.