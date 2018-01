Westwood-dj Bart Eeken (45) onverwacht overleden

DEN HAAG - De bekende Haagse dj Bart Eeken is onverwacht op Sint-Maarten overleden. Dat heeft Vincent Marshall, van Club Westwood, tegenover Omroep West bevestigd. Bart Eeken was jarenlang de vaste dj van deze Haagse club. Daarnaast draaide hij ook al vijftien jaar de Classic party die Westwood regelmatig organiseerde.

Marshall herinnert zich Bart Eeken als een hele lieve innemende man die van een feestje hield, maar wel serieus met muziek omging. 'Of hij nou voor 50 of voor 500 man draaide, hij wist er altijd een feestje van te maken.'

Afgelopen september was Eeken één van de eersten die een hulpactie voor het zwaar getroffen Sint-Maarten op gang zette. Hij ging jaarlijks naar het eiland en was geraakt door de ravage die orkaan Irma op het tropische eiland had aangericht. Tijdens de jaarwisseling was hij weer bij zijn vrienden op het eiland, waar hij ook op een feest draaide.



45 jaar

Afgelopen vrijdag werd Bart Eeken onverwacht getroffen door een hartinfarct. Hij is 45 jaar geworden. Bart Eeken laat een partner achter. De uitvaart is alleen voor genodigden. Wel zal er nog een herdenking komen, maar daar kon in verband met de repatriëring nog niets over worden gezegd.

