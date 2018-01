Deel dit artikel:











Filerijder bedenkt plan om files op A4 te verminderen Foto: ANP

REGIO - Sjoerd van der Hoorn uit Leimuiden is IT-consultant en staat dagelijks in de file op weg naar zijn werk in Rijswijk. Bij Leiderdorp sluit hij dan aan in een lange rij omdat iets verderop de weg van drie naar twee rijstroken gaat. Dat moet anders kunnen, dacht hij en verzon een plan. Rijkswaterstaat onderzoekt nu of zijn plan kan worden uitgevoerd.

Geschreven door Robbert van Cleef

Ondanks de recente verbreding van de A4 ontstaat bij Leiderdorp toch dagelijks een file richting Den Haag. 'Sinds de weg af is gaat het van drie naar twee rijbanen en sta je dus vast', zegt Sjoerd. 'Ik vind dat wel jammer. Heel veel mensen hebben er hard aan gewerkt om deze weg te verbeteren en dan zijn het van die kleine dingen die ervoor zorgen dat het toch niet goed werkt.' En dus ging Sjoerd zelf nadenken hoe je zonder al te veel grote ingrepen de doorstroming zou kunnen verbeteren. De kern van het plan is het aanpassen van de belijning van de snelweg, zodat er geen flessenhals meer is op de linker rijbaan. Ritsen hoeft dan niet meer.

Belijning op de weg aanpassen 'Ik wil eigenlijk zorgen dat linker twee rijbanen doorgaande rijstroken worden zodat je niet meer hoeft te ritsen', legt Sjoerd uit. De rechterhelft kan een parallelweg worden zodat daar de mensen op en af kunnen rijden.' Volgens Sjoerd zijn daarvoor geen grote ingrepen nodig en hoeft alleen de belijning op de weg te worden aangepast. Het plan van Sjoerd heeft inmiddels de aandacht van Rijkswaterstaat. En het zou zomaar kunnen dat ze ermee aan de slag gaan. 'We hebben Sjoerd uitgenodigd voor een gesprek', zegt Alwin Nijhuis van Rijkswaterstaat. 'En dat zouden we niet doen als we zijn plan niet heel serieus namen.'

