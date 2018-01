Vijf verdachten jaarwisseling voor de rechter

DEN HAAG - Vijf verdachten die opgepakt werden tijdens de jaarwisseling moeten voor de rechter verschijnen.Voor hen is inmiddels een zittingsdatum gepland. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag, die Omroep West heeft opgevraagd.

De vijf worden verdacht van 'Oud en Nieuw-gerelateerde zaken', zoals brandstichting, vuurwerkincidenten of geweld tegen hulpverleners. In totaal werden hiervoor 32 mensen aangehouden. 'Van die 32 arrestaties zijn tien gevallen bekend waarbij geweld is gebruikt tegen mensen met een publieke taak', zei OM-persofficier Marilyn Fikenscher eerder op Radio West.

De zaken van veertien verdachten worden nog onderzocht. Twee anderen zitten nog vast. Vier zaken zijn geseponeerd, omdat er onvoldoende bewijs is om de verdachten verder te vervolgen.



Geldboete en taakstrafzitting

Van de overgebleven zaken werd drie keer een geldboete opgelegd. Voor drie anderen is een 'taakstrafzitting gepland'. Daarbij doet het Openbaar Ministerie een voorstel voor een straf. Eén zaak is doorverwezen naar het Funcioneel Parket.

De politie liet eerder weten dat er in totaal 98 mensen werden aangehouden. Veel meer dan de 32 zaken die het OM noemt, maar dat komt omdat de politie alle arrestaties rondom de jaarwisseling meetelt, ongeacht hun karakter of omstandigheden.

