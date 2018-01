Week van het verkeer; Pech? Jay helpt je weer op weg!

DEN HAAG - Sta je vaak in de file? Gaat het stoplicht altijd net op rood als je eraan komt? Tot en met 12 januari besteedt Omroep West aandacht aan het verkeer. Maandag: hoe is het om bij ANWB Wegenwacht te werken?

De Haagse Jay Gopal werkt sinds 2008 voor de ANWB. Hij is begonnen bij de accuservice en heeft daarna doorgestudeerd voor eerste monteur. Auto’s en snelle reparaties zijn zijn grote passie. 'Ik ga iedere dag met veel plezier de weg op, mijn werk bij de wegenwacht verveelt me geen moment. Wat is er nu leuker om automobilisten met pech weer op weg te helpen?'

In Nederland zijn zo'n kleine 3 miljoen mensen lid van de Wegenwacht. Zij worden geholpen door zo'n 800 wegenwachters die meestal tussen de 10 en 20 minuten bezig zijn met een pechgeval. 'In een kwartier tijd hebben we al vijf, zes handelingen gedaan. En die auto is voor het gevoel weer veilig op de weg. Daar gaat het bij ons om', zegt Jay.



