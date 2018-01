Bouw cultuurcomplex in Den Haag weer hervat

DEN HAAG - Op het Spuiplein in Den Haag zijn de werkzaamheden voor het cultuurcomplex hervat. Op de bouwplaats zijn werklieden maandagmorgen weer aan de slag gegaan.

De bouw werd voor Kerst stilgelegd. Dit vanwege een 'discussie over het ontwerpproces', aldus wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) tijdens een ingelaste commissievergadering op donderdag 28 december. Tijdens dat spoeddebat tijdens de kerstvakantie verklaarde hij dat de bouw op 8 januari weer zou worden hervat.

Het stilleggen van de bouw leidde tot onrust in de Haagse politiek. Vandaar dat de oppositie in de gemeenteraad aandrong op dat extra debat. Daarbij kwam er nauwelijks duidelijkheid over de precieze aard van het geschil tussen de gemeente en toekomstige gebruikers van het gebouw aan de ene kant en de bouwcombinatie aan de andere.



Ongebruikelijk

Volgens wethouder Wijsmuller was er een discussie over de 'mate van acceptatie van het eerste deel van het technisch ontwerp afbouw' met bouwer Cadanz. Wijsmuller noemde dat tijdens het debat 'ongebruikelijk en vervelend'.

De gemeenteraad toonde zich ook ontstemd over het feit dat Wijsmuller geen officieel briefje had gestuurd over de bouwstop. De wethouder erkende dat hij dat wellicht beter wel had kunnen doen.