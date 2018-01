Haags hostel dat met crowdfunding is geopend loopt als een trein

DEN HAAG - Afgelopen zomer begonnen de broers Dennis en Marcel van der Plas zonder enige ervaring het hostel The Golden Stork (De Gouden Ooievaar). Omdat banken de investering een te groot risico vonden, riepen ze de hulp in van crowdfunding. Tot hun eigen verbazing loopt het hostel als een trein.

'De eerste maanden zaten we rond de 70, 80 procent vol. Het was een positieve verrassing dat het zo erg goed ging zonder dat we daar al te veel moeite voor hoefden te doen', vertelt Dennis van der Plas, eigenaar van het hostel The Golden Stork aan de Bierkade. Volgens Dennis is er een simpele verklaring voor het succes: 'Ik denk dat het toerisme in Den Haag heel erg gestegen is de laatste jaren en ik denk ook dat er een tekort is aan bedden in het lage segment.'

Na het starten van de crowdfundactie was de benodigde 115.000 euro binnen een week binnen, dat werd opgebracht door 255 investeerders. Ondanks dat de broers Dennis en Marcel geen ervaring hebben in het runnen van een bedrijf, zijn ze wel ervaringsdeskundigen. Als tieners reisden ze in hun vakanties veelvuldig met de trein door Europa en hebben ze genoeg hostels van binnen gezien.



Ietwat krap

In The Golden Stork zijn 48 slaapplekken in vijf kamers die niet heel erg ruim zijn. Daar krijgen de broers wisselende reacties op. Zo vindt het overgrote deel het fantastisch dat het hostel zo goedkoop is, maar vinden anderen dat er te veel mensen op een kamer liggen. Volgens Dennis is het een bewuste keuze geweest om de kamers niet te ruim te maken: 'Zo kunnen we een zo laag mogelijke prijs aanbieden en zo kunnen we Den Haag beschikbaar maken voor iedereen.'

Een nachtje slapen in het hostel kan vanaf 18 euro.

