Grote verslagenheid bij Happy Tosti na dood werknemer Rody (21)

RIJNSBURG - De man die zaterdag om het leven kwam bij een noodlottig ongeval in zijn woonplaats Rijnsburg is de 21-jarige Rody Wormgoor. De verslagenheid na de dood van Rody, die doof was en epilepsie had, is groot. Zaterdagavond reed Rody met zijn fiets het water in aan de Aronskelk in Rijnsburg. Hij overleed korte tijd later. Sinds eind 2016 was Rody één van de koks bij Happy Tosti in Leiden, waar hij in december van dat jaar nog vol trots over vertelde op TV West.

Het is zaterdagavond, even na half tien, als de hulpdiensten worden opgeroepen voor een incident aan de Aronskelk in Rijnsburg. Omstanders hebben het lichaam van Rody in het water gevonden. De man wordt nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd, maar overlijdt korte tijd later. Vermoedelijk is hij onwel geworden op de fiets.

Dit noodlottige ongeval op een koude zaterdagavond maakt een abrupt einde aan het leven van de 21-jarige Rody. De man die zichzelf altijd vol trots ‘chefkok’ noemde en dolgraag barista had willen worden.



We moeten hier samen uitkomen. We zijn er kapot van. Yorick - Leidinggevende bij Happy Tosti

Verslagenheid

‘Het is een groot verlies’, zegt zijn leidinggevende Yorick, maandag. ‘Ik weet eigenlijk niet goed wat ik ervan moet zeggen. Er heerst heel veel ongeloof, ook over de manier waarop hij is komen te overlijden.’

In december 2016 is TV West op bezoek bij Happy Tosti in Leiden, enkele dagen voor de grote opening. Een trotse Rody staat in de keuken en vertelt honderduit over de verschillende tosti’s die hij maakt. ‘Maar we maken ook panini’s en soep. Dus dat is echt niet uit een zak van de Albert Heijn!’

Koffie

Een andere grote passie van Rody was het maken van koffie, of beter gezegd: barista zijn. Op de website van Happy Tosti zei Rody in december nog: ‘Waar ik het meest blij van word is als een barista koffie zetten. Dat doe ik al zeker 4-5 jaar, zonder cursus. Ik zal eens vragen of ik dat hier ook mag doen. Als ik over een paar jaar op mezelf woon, dan ga ik elke dag koffie zetten.’

Maar die droom heeft hij nooit kunnen verwezenlijken.



Steun

Rody, die vier dagen in de week werkte bij Happy Tosti, stond zondagochtend nog ingeroosterd. Maar nadat die ochtend bekend werd dat Rody niet zou komen, werden de deuren voor de rest van de dag gesloten.

‘We hebben daarna met zijn allen in een kring bij elkaar gezeten en herinneringen opgehaald’, zegt Yorick. ‘Iedereen heeft steun aan elkaar, maar dat is ook nodig, want we moeten hier samen uitkomen. We zijn er kapot van.'

