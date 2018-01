Wethouder Klein schiet te hulp: scheepsmodel wordt gerestaureerd of hersteld

DEN HAAG - De gemeente Den Haag schiet de bewoners van serviceflat De Thuishaven in Scheveningen te hulp. 'Van onze schepen moeten ze afblijven', aldus wethouder Karsten Klein (CDA, Scheveningen). Hij heeft daarom toegezegd dat het model 'de Scheveningen 366' wordt hersteld of nagebouwd.

Maandag werd bekend dat het scheepsmodel dat in november werd gestolen, uitgebrand was teruggevonden op de Haringkade. De Scheveningen 366, een replica van een bomschuit, stond al jaren in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum. De bewoners zijn geschokt door de vondst van het uitgebrande model.

Reden voor Klein om contact op te nemen met de directeur van het centrum én de directeur van Muzee Scheveningen, Paul de Kievit. De wethouder heeft de laatste gevraagd of het Scheveningse museum dat zelf een flinke collectie scheepsmodellen heeft, een rol kan spelen bij het herstellen van het vernielde exemplaar. 'Ik vind het zó ontzettend laag wat er is gebeurd', zegt Klein. 'Daarom wil ik graag medewerking verlenen om dit weer op orde te krijgen.'



Nieuw schip

Het aanbod richt zich in de eerste plaats op het herstellen van het model dat werd gemaakt door Willem van der Harst die in 1941 overleed. Mocht dat niet lukken, dan wordt gekeken of er een nieuw schip kan worden gemaakt, zodat de bewoners van De Thuishaven toch weer een scheepsmodel hebben.