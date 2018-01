Schoolbestuur optimistisch over komst islamitische basisschool naar Westland

WESTLAND - Moslimscholenstichting Yunus Emre uit Den Haag heeft positieve hoop dat er een islamitische basisschool in het Westland komt. De stichtig verzette zich maandag tegen een beslissing van voormalig staatssecretaris Sander Dekker. Die zei ruim een jaar geleden dat in het Westland onvoldoende behoefte is aan een islamitische basisschool.

De Raad van State beslist over ongeveer zes weken of onderwijsminister Arie Slob (CU) geld moet geven voor het stichten van de eerste islamitische basisschool in Westland. 'We zijn hoopvol', zei scholendirecteur Abdelsadek Maas na afloop van de rechtszitting maandag. De Raad van State had de vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) flink ondervraagd waarom in Westland te weinig belangstelling zou zijn.

In Westland wonen zo’n 300 moslimkinderen in de schoolgaande leeftijd. De stichtingsnorm waaraan de school moet voldoen is 257 leerlingen. Het leek de Raad van State logisch dat het vooral gaat over het aantal van 300 kinderen.



Maastricht

Volgens OCW is de wet veel ingewikkelder. Omdat het in Westland om de eerste islamitische school gaat, moest Yunus Emre een vergelijkbare gemeente zoeken waar al zo'n school is. Dat werd Maastricht. OCW vindt Maastricht echter geen goede vergelijking. In de Limburgse hoofdstad wonen veel meer moslims dan in Westland, stelt OCW. 'Maastricht kun je dus niet gebruiken', zei de OCW-woordvoerster.

Yunus Emre zegt dat het niet gaat om de totale moslimbevolking van een stad maar om het aandeel schoolkinderen daarin. Dat aantal wijkt in Westland niet af van Maastricht.