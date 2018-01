Deel dit artikel:











Gulle gever restaurant Warung Mini gevonden: 'De eer ligt echt bij de dames' Estephanie zocht de man die haar eten betaald heeft in restaurant Warung Mini. (Bewerking: Omroep West)

DEN HAAG - De man die in december het eten van de Haagse Estephanie en haar vriendin in het Surinaamse restaurant Warung Mini betaalde, is gevonden. Mo, de gulle gever, meldde zich maandag bij Omroep West. De vriendinnen waren al een aantal weken naar hem op zoek, zodat ze hem voor zijn verrassend gulle gift konden bedanken. Mo wil zijn achternaam liever niet prijsgeven, maar laat weten dat de vrouwen natuurlijk contact met hem op mogen nemen, en: 'dat hij eigenlijk degene is die hen zou moeten bedanken.'

'Ik wilde met mijn zoontje wat gaan eten bij Warung Mini voordat hij ging kickboksen,' vertelt Mo maandag. 'Het was alleen zo druk in het restaurant, dat er geen plek was om de roti te eten, die hij zo graag wilde. Hij moest binnen een uur bij het kickboksen zijn, dus konden we alleen een broodje afhalen.' Mo ging daarom in de rij staan om twee broodjes kipkerrie af te halen, maar zijn zoontje was verdrietig omdat hij geen roti kreeg. 'Blijkbaar hadden de meiden dat door, want ze zeiden wij wel bij hun aan konden schuiven, omdat ze toch twee plekken over hadden aan tafel. Dat vond ik echt super lief.'

'Daar kan niks tegenop' Nadat Mo en zijn zoontje hun eten op hadden, wilde Mo snel betalen zodat ze naar het kickboksen konden gaan. 'Ik zag dat het eten van mij en de dames op één bon stond, dus ik dacht: ik betaal het gewoon. Ik zag hoe blij ze mijn zoontje hadden gemaakt, dan maken die twee tientjes niks uit. Daar kan namelijk niks tegenop.' 'Ik hoorde maandag pas van een vader van een vriendje van mijn zoon dat er een bericht op Omroep West stond. Ik vind het hartstikke leuk dat ze mij willen bedanken, maar de eer ligt echt bij hun. Als ik met ze in contact kom, zal ik hen dus zeker bedanken dat wij bij hen mochten zitten en dat ze mijn zoontje zo blij hebben gemaakt.' Omroep West heeft Mo en de twee vriendinnen met elkaar in contact gebracht.