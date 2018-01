Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt na brand in meterkast Foto: Regio15

DEN HAAG - In een bedrijfshal op het Forepark in Den Haag is maandagmiddag een hennepkwekerij ontdekt bij een brand. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de meterkast van het leegstaande pand aan de Theems.

Rond 15.30 uur brak brand uit in de meterkast. Hierbij kwam vooral veel rook vrij. 'Het is mogelijk dat er in de meterkast is gerommeld. Het lijkt alsof er kortsluiting is ontstaan', zegt een woordvoerder van de brandweer. Niemand raakte bij de brand gewond. Om hoeveel plantjes het gaat, is niet bekend. De politie doet onderzoek.