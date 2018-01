Deel dit artikel:











Jongen (9) zakt weg in grote hoop (Foto: Politie Kaag en Braassem)

LANGERAAR - Het was een hachelijk avontuur voor een 9-jarige jongen in Langeraar. Hij was maandagmiddag met vriendjes aan het spelen op een grote hoop grond, maar zakte er tot zijn middel in en kon er niet zelf uitkomen. Daarom werden de hulpdiensten gebeld, schrijft de politie Kaag en Braassem op Facebook.

In eerste instantie werd de moeder van de jongen door zijn vriendjes ingeschakeld voor hulp. Maar zij kon weinig doen. Uiteindelijk heeft de brandweer de jongen na veel graafwerk kunnen bevrijden. 'Het was voor de betrokken kinderen een goede les, ook in ogenschijnlijk normale grond kan gevaar schuilen. Gelukkig is het nu goed afgelopen!', zo besluit de politie hun bericht.