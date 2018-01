Weg van de iPad, lekker de natuur in

DEN HAAG - Staatsbosbeheer is op zoek naar kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud die voor een dag willen ervaren hoe het is om boswachter te zijn. En dat hoeft niet in de lente, maar juist nu, in de kou.

Je zou kunnen denken dat er op zo'n ijskoude dag weinig te beleven is in het Haagse Bos, maar niks is minder waar. Boswachter Jenny van Leeuwen wijst een buizerd aan die iets verderop in een boom zit en laat een aantal paddenstoelen zien: 'Altijd leuk voor kinderen, er ligt nu zelfs een laagje ijs op', laat Jenny enthousiast zien.

Het was ooit een vanzelfsprekendheid dat kinderen de natuur gingen ontdekken. Nu moeten kinderen misschien een zetje krijgen. 'Kinderen zijn toch geneigd om binnen te zitten in de winter. Het is koud en de iPad is heel populair. Maar wij proberen kinderen actief naar buiten te krijgen, de natuur in op expeditie om dan hulpboswachter te worden. Wat is er mooier dan dat?', zegt Jenny trots.



Hart voor de natuur

In één dag leren de kinderen alle kneepjes van het vak, zoals vogels herkennen en zien welke bomen gekapt moeten worden. En natuurlijk gaan ze op zoek naar eekhoorns. 'Op zich is alleen het struinen door het bos al heel leuk voor kinderen. Je hoort alles krakken onder je voeten, je hoort de vogels fluiten en je leert door de ogen van een boswachter te kijken naar het bos', aldus Jenny.

De kinderen krijgen na afloop een hulpboswachterdiploma en een mooi hesje, maar uiteindelijk gaat het erom dat ze een hart voor de natuur krijgen. 'En dat lukt heel goed, want de meeste kinderen willen na zo'n dag boswachter worden en gaan met stralende ogen naar huis', zegt Jenny zelf met stralende ogen. Het programma Hulpboswachter voor kinderen kan plaatsvinden op verschillende locaties in Zuid-Holland, zoals in het Haagse Bos in Den Haag, Bentwoud in Benthuizen, Bieslandse Bos in Delfgauw, De Balij in Zoetermeer en Zaanse Rietveld in Alphen aan den Rijn.

