Deel dit artikel:











Stacaravan brandt volledig uit in Moordrecht (Foto: AS Media)

MOORDRECHT - In een stacaravan met aanbouw op een recreatiepark in Moordrecht heeft maandagavond brand gewoed. Volgens de brandweer moet zowel de stacaravan als de aanbouw als verloren worden beschouwd. Vermoedelijk is de bewoner van de caravan in slaap gevallen terwijl er een pan op het vuur stond, aldus de brandweer.

Een andere bewoner van het recreatiepark aan het Oosteinde in Moordrecht raakte bij een bluspoging gewond aan een arm.



De brandweer heeft een andere stacaravan, die op enkele meters van de brand staat, wel weten te behouden, zo laat de brandweer weten. De brandweer heeft een andere stacaravan, die op enkele meters van de brand staat, wel weten te behouden, zo laat de brandweer weten.

LEES OOK: Gewonde na brand in elektrische deken