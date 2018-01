West Wekker: Scheepsmodel wordt hersteld en verslagenheid in Rijnsburg

REGIO - Goedemorgen! Het is vandaag dinsdag 9 januari, zet een goede kop koffie of thee voor jezelf. Wij hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet om de dag mee te beginnen! Zo zijn bewoners van een serviceflat diepbedroefd omdat hun scheepsmodel verwoest is teruggevonden, maar er gloort hoop aan de horizon. Verder heerst er nog altijd verslagenheid in Rijnsburg na de dood van de 21-jarige Rody. Dit is de West Wekker!

1. Wethouder Klein schiet te hulp: scheepsmodel wordt gerestaureerd of hersteld

De gemeente Den Haag schiet de bewoners van serviceflat De Thuishaven op Scheveningen te hulp. 'Van onze schepen moeten ze afblijven', aldus wethouder Karsten Klein (CDA, Scheveningen).

2. Grote verslagenheid bij Happy Tosti na dood werknemer Rody (21)

De man die zaterdag om het leven kwam bij een noodlottig ongeval in zijn woonplaats Rijnsburg is de 21-jarige Rody Wormgoor. De verslagenheid na de dood van Rody, die doof was en epilepsie had, is groot.

3. Zoetermeerse politiek omarmt kritisch rapport over mislukte Holland Outlet Mall

De Zoetermeerse politiek omarmt een kritisch rapport over het falen rond de Holland Outlet Mall (HOM). Het outletcentrum van maximaal 31.000 vierkante groot had op de plaats moeten komen van het huidige Woonhart. Jaarlijks had de HOM miljoenen bezoekers moeten trekken.

4. Stacaravan brandt volledig uit in Moordrecht

In een stacaravan met aanbouw op een recreatiepark in Moordrecht heeft gisteravond brand gewoed. Volgens de brandweer moet zowel de stacaravan als de aanbouw als verloren worden beschouwd.

5. Weg van de iPad, lekker de natuur in

Staatsbosbeheer is op zoek naar kinderen tussen de 7 en 11 jaar die voor een dag willen ervaren hoe het is om boswachter te zijn. Niet in de lente, maar juist nu in de kou.

Het is de Week van het verkeer bij Omroep West!

Zo bespreken we de knelpunten op de weg en in het openbaar vervoer, maar we kijken ook naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Zoals innovaties op het spoor en de weg, maar ook naar de haalbaarheid van persoonlijke initiatieven.

TV West: Johan Derksen en de pioniers van de Nederpop

De kopstukken van de vaderlandse popmuziek toeren met Johan Derksen door de Nederlandse theaters. De hits van weleer, gezongen door stemmen die met de jaren alleen maar beter zijn geworden. Kijk mee hoe de Pioniers van de Nederpop verhalen ophalen, verdwalen in theatergangen en natuurlijk de stemmen van de hemel zingen.

Weer: In tegenstelling tot maandag zien we vandaag wel veel bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Temperaturen lopen op tot een graad of zes.