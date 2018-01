Seinstoring veroorzaakt problemen op het spoor

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er rijden sinds 5.00 uur dinsdagochtend geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. De NS heeft op dit traject last van een seinstoring.

Hoe de storing is ontstaan, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hooelang het duurt voordat de problemen verholpen zijn. Er zijn bussen ingezet. Die rijden tussen Alphen aan den Rijn, Waddinxveen Triangel, Waddinxveen, Waddinxveen Noord, Boskoop Snijdelwijk en Boskoop.

Ook treinreizigers in Leiden moeten rekening houden met vertraging, als ze richting Almere willen gaan. Tussen Weesp en Almere Centrum rijden veel minder treinen, eveneens vanwege een seinstoring. Er rijden stopbussen tussen Weesp, Almere Poort, Almere Muziekwijk en Almere Centrum.





LEES OOK: Station Boskoop Snijdelwijk geopend