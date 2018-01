Op de fiets, in de auto of met het ov, hoe kom je het snelst op je bestemming in Den Haag?

DEN HAAG - Iedereen kent het wel. Je wilt op tijd op je werk of opleiding zijn en je hebt te maken met drukte, files en opstoppingen. In het kader van de 'week van het verkeer' deden Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep, -nieuwslezer Arthur Boddéus en HTM-directeur Jaap Bierman dinsdagochtend een heuse 'verkeerchallenge'.

HTM-directeur Jaap Bierman hoopte met de challenge te laten zien dat het ov 'de beste, veiligste en meest ontspannen manier van reizen' is. Overdiep nam de auto, met garagehouder Ben Devilee achter het stuur. 'Lekker comfortabel, met het kacheltje aan. Ik weet aardig de weg in de buurt.' Omroep West-presentator Arthur Boddéus koos voor de fiets. 'Lekker gezond.'

Overdiep en Devilee begonnen op de Duinweg op Scheveningen en kwamen uiteindelijk als eerste binnen in de studio bij Omroep West. Fietser Boddéus - 'Ik rijd met een snelheid van zo'n 20 kilometer per uur' - eindigde als tweede, op vier minuten. Bierman finishte op de derde plaats. Hij had nog drie haltes te gaan toen Overdiep en Devilee binnenkwamen.



Slimste route

'Ik ben over de Landscheidingsweg buitenom gereden', liet Devilee bij binnenkomst in de studio weten. 'Ze moeten trouwens wel de stoplichten eens op elkaar afstemmen. Want je ziet het helemaal vollopen. Dat stilstaan en weer optrekken van auto's is niet goed voor het milieu. Je ruikt de uitlaatgassen zelfs als je in de auto zit.' ANWB-woordvoerder René Passet vindt de uitkomst van de challenge niet zo gek: 'Ben heeft de slimste route genomen. De Utrechtsebaan de stad uit gaat 's ochtends vroeg meestal wel goed. De noordelijke randweg - die hij ook nam - is zelfs nog een betere optie, zeker vanuit Scheveningen.'

'Maar als Mariet en ik de andere kant op waren gereden, had ik nog moeten zien wie er zou winnen', benadrukt Devilee. 'Als we naar Scheveningen waren gegaan, denk ik dat het OV met kop en schouders had gewonnen. We hadden nu een hele rustige route, tewijl er ontzettend veel verkeer Den Haag ín komt.'



Uurtje later

'Ik had deze challenge wel een uurtje later willen doen', benadrukt Bierman. 'Echt midden in de spits. Het tijdstip van 7.00 uur waarop we nu vertrokken, is net voor de spits. Maar deze challenge laat wel zien hoe belangrijk het is om het openbaar vervoer snel en doorstromend te houden. Bijvoorbeeld door het ov voorrang te geven bij stoplichten.'

Maar Bierman benadrukt dat hij wel comfortabel de eindbestemming bereikte. 'Ik heb onderweg heerlijk mijn e-mails weggewerkt en een uiltje geknapt. In de auto raad ik dit niet aan, haha. Ik zat heel behaaglijk. Het was middelmatig druk in de tram. Er was nog een aantal stoelen vrij.'





'Combinatie van ov en fiets heeft de toekomst'

Comfort had Boddéus bepaald niet. 'Het was koud op de fiets', laat hij weten. 'Op dat gebied winnen de auto en tram het ongetwijfeld.' Hij koos voor een route met relatief weinig stoplichten, maar trof toch best vaak een licht dat op rood sprong. 'Daar ben ik netjes voor gestopt.' Op de Binckhorstlaan kon hij ook niet veel tempo maken, omdat ze daar met werkzaamheden bezig zijn. 'Als ik wel door rood was gereden, was ik denk ik sneller geweest. Maar dat is op dit tijdstip echt geen doen, want dan is er heel veel verkeer. Veel andere fietsen, elektrische fietsen, veel auto's, vrachtwagens en vuilniswagens...'

HTM-topman Bierman noemt een combinatie van openbaar vervoer en fietsen 'de toekomst'. 'De fiets is heel populair, maar het parkeren van fietsen wordt steeds meer een probleem. Ook bij de stations. Daarom moet je toe naar een systeem van deelfietsen, zoals de ov-fiets. Zodat je grote, lange lijnen met het ov doet en het laatste stukje met de fiets. Dat is een prima combinatie. Gezond, duurzaam, acceptabel voor de stad... Daar is de HTM druk mee bezig. Ik hoop hier later dit jaar meer over te kunnen vertellen.'