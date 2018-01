Nooit meer 'last' van vrachtwagens dankzij truck platooning

DEN HAAG - Ook schoon genoeg van vrachtwagens die inhalen en het verkeer ophouden? Door 'truck platooning' zou dit binnenkort wel eens tot het verleden kunnen gaan behoren. Onderzoekscentrum TNO is aan het experimenteren met truck platooning.

Bij dit systeem rijden twee of drie vrachtwagens op heel korte afstand van elkaar. De trucks zijn geautomatiseerd en communiceren digitaal met elkaar. Daardoor kunnen de vrachtwagen op 0,3 seconden afstand van elkaar rijden.

'Op dit moment worden er tests uitgevoerd,' vertelt Robbert Janssen van TNO Den Haag.



Voordelen

Er valt veel te winnen met deze 'trein van vrachtwagens': brandstofbesparing, verbetering van de verkeersveiligheid en betere doorstroming van het verkeer, wat ook weer een kostenbesparing betekent.

Volgens Janssen is de vervoers industrie enthousiast over truck platooning. 'Het is nauurlijk niet zo dat chauffeurs overbodig worden of dat iedereen vrachtwagenchauffeur kan worden,' zegt Robbert Janssen. 'De technische systemen voor het platooning worden eerst alleen ter ondersteuning gebruikt. Chauffeurs moeten zeker zelf blijven opletten.' Janssen verwacht dat Truck Platooning binnen vijf jaar realiteit is.

