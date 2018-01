Verdachte zet cel politiebureau Hoefkade onder water

DEN HAAG - 'Heeft u een deken in de wc-pot gestopt en meerdere keren op het knopje van de wc gedrukt?,' vraagt de politierechter aan Rogier. 'Nee,' zegt de keurige veertiger uit Arnhem stellig. 'Agenten hebben van buitenaf de wc aangezet. Ik heb die deken gepakt om het water tegen te houden. Maar de boel bleef maar stromen…' De politierechter kijkt bedenkelijk.

De 42-jarige Rogier heeft blonde krullen en draagt een zwarte wollen jas. Hij zit er onwennig bij op het verdachtenbankje in de rechtszaal. De officier van justitie leest voor waar hij van wordt verdacht. 'Openbare dronkenschap, het beledigen van een politieagent en vernieling van een politiecel.' De politierechter vraagt of Rogier wil vertellen wat er is gebeurd en dan volgt een bizar verhaal.

'Ik wilde vanaf station Hollands Spoor de trein nemen, maar het waaide zo hard, dat ik besloot mijn koffers te stallen bij een apotheek in de buurt en de stad in te gaan,' begint Rogier. 'Ja, ik ben 2,5 uur weggebleven. De apotheek heeft de politie gebeld. En toen ik binnen kwam lopen hebben agenten me meteen aangehouden.'



'Opeens begon de wc te spoelen'

Hij vertelt verder: 'Ik had twee halve liters Gulpener gedronken die middag. Maar ik werd aangehouden voor openbare dronkenschap. Na een paar uur in de cel was ik het zat. Ik wilde blazen. Ik ben gaan bellen en kloppen, maar er kwam niemand. De intercom werd zelfs helemaal uitgezet. En toen begon opeens de wc te spoelen. Een heel naar geluid aan mijn oren.'

Rogier vertelt bloedserieus aan de politierechter dat hij met een deken het water probeerde tegen te houden. 'Maar het had geen zin, de boel overspoelde. Er stond zelfs water in de gang.' De rechter grijpt in. 'Meerdere agenten hebben gezien dat u op de doorspoelknop drukte. Ze zien water onder de celdeur door komen, openen de deur en zien een deken in de wc-pot.'



Vrijspraak

De advocaat van Rogier probeert het verhaal van de Arnhemmer kracht bij te zetten. 'Misschien kan de wc wel van buitenaf doorgetrokken worden? Dat zou me niks verbazen. Maar ik ken de situatie daar niet. En als je de intercom uitzet, tja, dan krijg je dit soort dingen.' Ze pleit voor vrijspraak vanwege het ontbreken van bewijs.

De politierechter pakt het strafblad van Rogier erbij en dan blijkt hij helemaal niet zo'n nette man te zijn. 'Een strafblad van 44 pagina's. Dat zie ik niet vaak.' De rechter leest voor: Diefstal, belediging van een ambtenaar, stalken, intimidatie, agressie, ontsnapping uit een cel, bedreiging van een ambtenaar. U doet voorkomen alsof u een heel normaal leven leidt, maar dat klopt niet met uw strafblad.'



Iedereen in de wereld gek

De rechter komt tot een vonnis. 'Ik heb geen reden om te twijfelen aan het verhaal van de politie. U toont weinig respect voor agenten, ook hier op zitting heeft u geen spijt. Uw lange strafblad weegt zwaar. U wilt geen hulp. U doet alsof iedereen in de wereld gek is behalve u. Ik leg u een maand celstraf op.' Rogier knikt en stelt nog een laatste vraag: 'Dat is dus vier weken?'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?