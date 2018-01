Iedereen wil gedumpte alpaca Teddy: eerst aan hek gebonden, nu heel populair

SASSENHEIM - Bijna een week verblijft de gedumpte Teddy nu bij alpacahoeve Klinkenberg in Sassenheim. Het baasje van de alpaca heeft zich nog altijd niet gemeld en dat legt de boerderij van Bert de Mooij geen windeieren. Teddy is een ware publiekstrekker. 'Veel mensen willen met hem knuffelen', vertelt De Mooij aan Omroep West.

Vorige week werd het wollige dier door de politie gevonden bij een studentenhuis in het centrum van Haarlem. Het arme beest was vastgebonden aan het hek van een portiek. Daarop besloot De Mooij hem onderdak te bieden. 'De eigenaar van Teddy heeft zich nog niet gemeld, maar het gaat uitstekend met hem', verzekert De Mooij.

Van de politie mag ik hem aan geen mens meegeven Bert de Mooij – Alpacahoeve Klinkenberg

'Meelij'

De zeven à acht maanden oude berglama blijkt populair bij bezoekers. 'Er zijn er genoeg geweest die hem wilden overnemen. Maar van de politie mag ik hem aan geen mens meegeven. Ik verzorg hem alleen maar, ik heb geen zeggenschap over hem. Hoe het nu verder zal gaan? Ik heb geen idee.'

Opvallend genoeg hebben meer mensen zich opgegeven voor een sessie mindfulness met alpaca's, waarbij ze niet alleen meditatieoefeningen doen maar ook Teddy en zijn gloednieuwe vriendjes mogen voeren. 'Er zijn al twee sessies volgeboekt', aldus De Mooij.

'Of wij van zijn aanwezigheid profiteren? Misschien wel, maar dat was duidelijk niet de opzet. Ik zorg dat-ie het goed naar zijn zin heeft. Toen hij werd gevonden, was Teddy één brok ellende. Dat het zoveel interesse zou opleveren, van media en van mensen die met hem willen knuffelen, had ik niet verwacht.'

