Ravage in Noordwijkerhout: buschauffeur ramt stilstaande auto's

NOORDWIJKERHOUT - Een buschauffeur van Arriva heeft dinsdag met zijn bus een ravage veroorzaakt in Noordwijkerhout. De bestuurder van bus 90 richting Lisse raakte onwel, kwam op de verkeerder weghelft terecht en reed op de Maandagsewetering in op enkele stilstaande auto's.

Er was één passagier aan boord toen het ongeluk gebeurde, meldt busmaatschappij Arriva aan Omroep West. Ze was erg geschrokken en is opgevangen door een buurtbewoonster. Ze maakt het goed, zegt een woordvoerster.

Ook de chauffeur is niet gewond geraakt. Hij is bij kennis en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De schade aan de geraakte auto's en de bus is fors. Volgens Arriva heeft het ongeluk geen gevolgen voor de verdere dienstregeling van lijn 90 richting Lisse.



Buurtbewoners geschrokken

Hannie Noordhuizen hoorde het ongeluk voor haar deur gebeuren. 'Het was een enorme klap: de keukendeur rammelde en ik dacht dat er een vuurwerkbommetje was afgegaan. Toen ik even ging kijken, bleek het een bus te zijn die op drie auto's was ingereden.'

Volgens de Noordwijkerhoutse had de schade nog groter kunnen uitvallen. 'Gelukkig heb ik zelf geen auto. Mijn buurman was zo verstandig om zijn auto gisteravond op zijn oprit te zetten. En er reden geen fietsers op het fietspad toen het ongeluk gebeurde. De schade was anders niet te overzien geweest.'

