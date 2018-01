Al 6.200 bomen gekapt voor Rijnlandroute, rechtszaak om overige 2.800

DEN HAAG - Inmiddels zijn er ruim 6.000 bomen gekapt voor de aanleg van de Rijnlandroute, een nieuwe provinciale weg tussen Katwijk en Leiden die de A4 en A44 moet verbinden. Dat bleek tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. De Leidse wijkraad Stevenshof heeft bezwaar gemaakt tegen de kap van in totaal 9.000 bomen. Wellicht kunnen ze nog ruim 2.800 bomen redden.

De provincie Zuid-Holland liet tijdens de rechtszaak weten dat een vijftigtal bomen langs de Rijnlandroute blijven staan. Het gaat om het Buizerdbosje in de Papenwegsepolder. De provincie probeerde met het goede nieuws de Leidse wijkraad Stevenshof enigszins tegemoet te komen, maar de bewoners zetten kanttekeningen bij het goede nieuws van de provincie.

De wijkraad heeft namelijk al veel langer geroepen dat het onzin is om zoveel bomen in het Buizerdbosje te kappen. Nu de provincie uitgerekend tijdens een rechtszaak dat zelf ook erkent, vreest de wijkraad dat er waarschijnlijk nog veel meer bomen onnodig of te vroeg gekapt worden, zoals op de geluidswal langs de A44.



60 procent gekapt

De wijkraad vroeg al eerder om een groot deel van de 9.000 bomen te laten staan. Inmiddels is ruim 60 procent van de bomen gekapt, nadat de Raad van State afgelopen augustus in een spoeduitspraak voorlopig toestemming gaf voor de kap. Dinsdag diende de zogenoemde bodemzaak waarna een definitieve uitspraak zal volgen. De Raad stelde vast dat er in totaal nog ruim 2.800 bomen gekapt moeten worden.

De provincie blijft erbij dat - op het Buizerdbosje na - alle bomen gekapt moet worden om de Rijnlandroute aan te kunnen leggen. Ook benadrukte de provinciewoordvoerster tijdens de rechtszaak dat er 8.000 bomen herplant zullen worden. Dat gebeurt voor de oplevering van de weg eind 2022 , beloofde de provincie.



Herplanten of behouden

Wijkraad Stevenshof wil hardere garanties dat die bomen inderdaad worden herplant en dat van de resterende bomen er zoveel mogelijk worden behouden. Want uit onderzoek van de Bomenbond zou blijken dat Zuid-Holland niet meer dan de helft van de 8.000 bomen kan herplanten.

Bovendien heeft de provincie volgens een lid van de wijkraad een uitermate beroerde trackrecord als het gaat om bomen- en natuurcompensatie. Van de 55 natuurcompensatieprojecten heeft de provincie er maar 22 daadwerkelijk uitgevoerd,' aldus het Leidse wijkraadlid.



Kapvergunning in de zomer

De tegenstanders van de bomenkap vinden dat de overheden er alles aan gedaan hebben om het voeren van procedures tegen de bomenkap zo moeilijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het publiceren van kapvergunningen midden in de zomer als iedereen op vakantie is. De Raad van State zei dat vervelend te vinden maar benadrukte dat het niet wettelijk verboden is: Nergens in de wet staat dat overheden in de zomer geen vergunningen of plannen mag publiceren. Je kan de overheid niet drie maanden per jaar stil leggen. Het is aan burgers zelf om maatregelen te treffen als ze vermoeden dat er in hun vakantie vergunningen worden gepubliceerd.'

De uitspraak van de Raad van State volgt binnen een aantal weken.