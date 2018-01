Ilse en Evita winnen Renault Design Award voor ontwerp auto van de toekomst

DELFT - De 21-jarige Ilse en de 24-jarige Evita van de TU Delft hebben de Renault Design Award gewonnen. Samen vormden zij Team Love en bedachten ze het concept waarbij twee auto's autonoom met elkaar al rijdend zouden kunnen verbinden. 'We zijn heel blij.'

Afgelopen maanden gingen zes designerduo's van de TU Delft de strijd met elkaar aan om de auto van 2030 te ontwerpen. Elk team vertegenwoordigde een levensfase uit de designfilosofie van Renault. Team Explore, Family, Work, Play, Wisdom en Team Love. De ontwerpers van het winnende team, Ilse en Evita, werkten maandenlang aan het project. Uiteindelijk ontwierpen zij hun auto La Reflexion.

'De conceptauto van love is natuurlijk een hele vette sportauto. Dus wij dachten als het nou een vrouwelijke vette sportauto wordt, die ook nog is handig', vertelt Ilse.



De vrouw

Het concept vertegenwoordigt vooral de ontmoeting tussen verschillende personen. De ontmoeting zie je terug in het tweedelige karakter van de auto: De delen kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor het ontmoeten, maar vervolgens kunnen de delen ook weer worden aangepast. 'Wij vonden de ontmoeting heel belangrijk. Het ontmoeten van mensen onderweg is natuurlijk heel leuk', zegt Evita.

De ronde vormen symboliseren het vrouwelijk lichaam, wat natuurlijk weer terugslaat op de liefde. Team Love dus. 'We wilden iets vernieuwends laten zien, dus de visie achter het ontwerp was voor ons erg belangrijk', zegt Ilse.



Stage

Door het winnen van de award zijn de dames nog meer gemotiveerd om in de toekomst aan de slag te gaan in de automotive-sector. 'Er mogen wel wat meer vrouwen betrokken raken in deze wereld', vindt Ilse. 'Alleen daarom is het al leuk dat wij als team hebben gewonnen.'

Naast de fysieke Renault Design Award ontvingen de twee studentes van de TU Delft nog een mooie prijs: een week lang stage lopen bij Renault Design in Frankrijk.



