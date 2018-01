Deel dit artikel:











Wat moet de politiek als eerste aanpakken in jouw woonplaats? Doe mee! De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Al meer dan 25.000 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de NOS en de regionale omroepen om hun ervaringen te delen over de gemeente en de gemeentepolitiek. Sinds zondagmiddag kun je via een korte vragenlijst aangeven wat je vindt van je gemeente, wat je verwacht van de lokale politici, welke kwesties in de gemeente als eerste moeten worden aangepakt, maar ook waar de gemeente in uitblinkt.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart willen de NOS en de regionale omroepen graag weten wat jij belangrijk vindt: welke onderwerpen moeten als eerste worden aangepakt in jouw gemeente en waarom? En waar is jouw gemeente juist heel goed in? Veiligheid op straat, groen in de buurt, ouderenzorg, het inzamelen van afval, parkeerbeleid… het zijn maar enkele van de onderwerpen waar de gemeente over gaat. Doel is om een nog beter beeld te krijgen wat er leeft en dit te gebruiken in onze berichtgeving op weg naar de verkiezingen van 21 maart. We zijn vooral op zoek naar persoonlijke ervaringen en verhalen.

Ook meedoen? De vragenlijst blijft tot eind deze week beschikbaar. Hij is hier te vinden.