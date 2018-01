Ontsnapte woestijnbuizerd gevangen in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een woestijnbuizerd die eind december ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp is dinsdagmiddag gevangen in Zoetermeer. Een bericht van buurtbewoonster Stephanie Smithuis op sociale media zorgde ervoor dat de roofvogel weer terug is op het oude nest.

De bewoonster uit de wijk Buytenwegh heeft in een volière zelf ook een woestijnbuizerd en daar zag ze het ontsnapte mannetje bovenop zitten. 'Ik besefte dat die niet zomaar buiten hoort rond te vliegen, dus heb ik een berichtje geplaatst.' Ze vroeg in een Tweet of iemand een woestijnbuizerd kwijt was. Toen de wijkagent het bericht deelde was al snel duidelijk waar de vogel vandaan kwam.

'Ik heb zelf precies dezelfde woestijnbuizerd en toen zaten er opeens twee!' lacht Stephanie. 'Dit was duidelijk een mannetje en ik heb een vrouwtje. Dus waarschijnlijk kwam hij bij mij terecht om daar toch een partner te vinden.'



Vrijheid tegemoet gevlogen

De woestijnbuizerd, ook wel Harris' Hawk genoemd, was op 29 december tijdens een Vrije Vlucht Voorstelling zijn vrijheid tegemoet gevlogen. De vogels worden in de winter vrijgelaten om even te vliegen, door de wind en knallen van het vuurwerk is hij waarschijnlijk de verkeerde richting opgevlogen.

Medewerkers van Diergaarde Blijdorp hebben de vogel gevangen en teruggebracht naar Rotterdam.

