Man die boete van 73.000 euro niet betaalde moet weer de cel in

ZOETERMEER - Een 36-jarige man uit Zoetermeer is dinsdag aangehouden omdat hij een boete van 73.000 euro moest betalen. Omdat hij dat bedrag niet kan betalen, moet hij 367 dagen de gevangenis in.

De Zoetermeerder was in 2002 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden voor het invoeren van verdovende middelen. Ook kreeg hij een maatregel opgelegd waarbij hij de 73.000 euro moest betalen. De straf zat hij uit, maar het bedrag betaalde hij niet.

Het EVA-team van de politie Den Haag moest de man opsporen. Ze hielden hem dinsdagochtend aan in een woning in Zoetermeer. Hij kon het grote geldbedrag niet betalen en moest daarom ruim een jaar de cel in. Helaas voor hem blijft ook daarna de boete van 73.000 euro gewoon staan.