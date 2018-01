Deel dit artikel:











Twee nieuwe vrouwen in top vijf kieslijst Groep de Mos Top vijf kieslijst Groep de Mos Foto: Groep de Mos

DEN HAAG - Op de kieslijst van Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad zijn twee dames de hoogste nieuwe binnenkomers. Janice Roopram (plek drie) en Nino Davituliani (plek vier) komen in de top vijf van de lokale politieke partij. Roopram: 'We gaan wat vrouwelijke powerkracht in de partij gooien.'

Lijsttrekker van Groep de Mos is Richard de Mos. De nummer twee is raadslid Rachid Guernaoui die in april vorig jaar overstapte van D66 naar Groep de Mos, nadat hij een wethoudersstrijd met Saskia Bruines verloor. Daarna volgen de twee nieuwe dames. Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar is op plek vijf beland. De 43-jarige Janice Roopram heeft een journalistieke achtergrond. De Hindoestaanse werkte tot voor kort als radiopresentatrice bij Den Haag FM. De 34-jarige Georgische Nino Davituliani heeft een juridische achtergrond en werkte onder andere als bezwaar beoordelaar bij de Belastingdienst.

Groengeel hart Beiden zeggen voor Groep de Mos te hebben gekozen omdat de partij volgens hun 'een betrokken partij is die dicht bij de Hagenaars staat'. 'Groep de Mos is toegankelijk en is er voor iedereen met een groengeel hart', vindt Roopram. Davituliani: 'Groep de Mos pakt kleine en grote dingen op en krijgt veel voor elkaar.' Hoe de rest van de kandidatenlijst van Groep de Mos er uit ziet maakt de partij later bekend. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart.