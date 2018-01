Khalid T. blijft vastzitten voor seks met 13-jarig meisje

GOUDA - Khalid T. blijft voorlopig vastzitten op verdenking van misbruik van een 13-jarig meisje. Dat bleek dinsdagmiddag bij de pro formazitting tegen het voormalig raadslid en oud-basisschooldirecteur. Volgens de advocaat van de verdachte wist de man uit Gouda niet dat het meisje minderjarig was.

Khalid T., het raadslid uit Gouda dat verdacht wordt van ontucht met een 13-jarig meisje, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) seks met haar gehad in een hotel.

Het OM klaagt T. daarom, naast ontucht met een minderjarige, ook aan voor het onttrekken aan het ouderlijk gezag. Hij zou in het hotel orale seks met het meisje hebben gehad, ook zou hij haar gepenetreerd hebben.



T. zelf niet aanwezig

Dinsdag is de zogeheten pro formazitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De stand van zaken in het onderzoek wordt dan bekeken, in voorbereiding op de rechtszaak. Ook besliste de rechter dat T. in de cel blijft. Vooral de jonge leeftijd van het meisje is daarbij een overweging. 'We hebben hier niet te maken met een meisje op de grens', benadrukte de rechter

De 32-jarige T. was dinsdag niet aanwezig bij de zitting, volgens zijn advocate omdat er journalisten bij de zitting aanwezig zijn. Haar cliënt ontkent schuldig te zijn.



'Advertenties op sekssites'

Volgens de advocaat van T. zette het meisje zelf advertenties op sekssites, ze zou in zo'n twee weken tijd met vijftien mannen seks hebben gehad. Het OM doet onderzoek daarnaar, maar laat weten vooralsnog geen sporen of bewijzen te hebben gevonden die haar verklaring ondersteunen. In de advertenties zou ze hebben geshreven dat ze '21 jaar was, cup F had en 1 meter 63 lang' was.

De moeder van het meisje was dinsdag aanwezig bij de zitting. In deze zaak is geen aangifte gedaan, maar besloot het Openbaar Ministerie zelf tot vervolging over te gaan. Woensdag wordt het meisje zelf verhoord.



PvdA-raadslid en schooldirecteur

T. was raadslid voor de PvdA in Gouda, maar die partij zette hem onlangs eruit. Hij zit nog wel in de raad, omdat hij weigert zijn zetel op te geven. Khalid T. was ook directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn, maar het meisje was geen leerling van die school. T. zit sinds eind september vast.

De verdachte heeft tot nu toe niet willen meewerken aan psychologische onderzoeken maar is momenteel volgens zijn advocate wel met een eigen psycholoog in gesprek. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De planning is over ongeveer twee maanden.

