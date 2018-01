Wie is de onbekende man die rust op begraafplaats Naaldwijk?

NAALDWIJK - Wie is toch die onbekende dode man in het Staelduinse Bos in 's-Gravenzande? Door de nieuwe cold case-kalender van de politie komt er misschien ooit antwoord op die vraag.

De onbekende man werd op zondag 9 december 2007 door wandelaars dood in het Staelduinse Bos gevonden. Nadat onderzoekers sectie op het lichaam hadden verricht, besloot toenmalig burgemeester Sjaak van der Tak om de man een laatste rustplaats te geven op de algemene begraafplaats in Naaldwijk.

Ook Hans Poot, destijds verantwoordelijk voor begraafplaatsen in Westland, was daarbij betrokken. De beslissing werd snel genomen, want de man mocht niet zomaar anoniem verdwijnen.



Tekst op grafsteen

Ben Assies was destijds woordvoerder van de gemeente Westland. Omdat er niets persoonlijks over de man bekend was, komt op de steen een poëtische tekst van Assies te staan: 'De bomen geven hun geheimen prijs, hier werd de eeuwige rust gevonden'.

De politie deed in 2007 uitgebreid onderzoek naar de man, maar een identiteit bleef uit. Onlangs is besloten om de zaak in de nieuwe cold case-kalender van de politie te plaatsen. In deze kalender staan onopgeloste misdrijven, vermissingen en andere onderzoeksdossiers, per week eentje. De eerste cold case-kalender uit 2017 hing in gevangenissen en leverde veel bruikbare tips op. Daarom komt er een nieuwe kalender met andere zaken. De kalender komt ook bij kantoren van de reclassering te hangen.

Niemand mist hem





De voormalig gemeentewoordvoerder vindt het heel bijzonder, dat de man nooit geïdentificeerd is. 'Blijkbaar is er niemand die hem gemist heeft.' Ben Assies hoopt dat in de zaak eindelijk een doorbraak komt, waar al zo lang op wordt gewacht. 'Het is echt te hopen, dat er nu meer duidelijkheid komt. Wie was hij?', vraagt Assies zich af.

Tips? Mail dan coldcase@politie.nl of bel met 0800-6070.

