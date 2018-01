Moordverdachte Leiden verklaarde te handelen uit zelfverdediging

Deel dit artikel:











LEIDEN - De van moord verdachte Leidse ex-tbs'er Maarten O. heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde toen hij eind september Tomasz Kierat doodstak, in een huis in de Tomatenstraat in Leiden. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

O.(45) heeft tot nu toe verder geen openheid willen geven over de dood van de 38-jarige Pool. Verschillende keren, zelfs eind december in een verhoor nog, zei O. dat hij een toelichting wilde geven tijdens de eerste rechtszitting. Zowel de rechter als de officier van justitie was dan ook verbaasd dat O. dinsdagmiddag niet op de zitting aanwezig was. Ook zijn advocaat was er niet om vragen te beantwoorden. 'Dit is bij uitstek het moment', zei de officier van justitie. En: 'dit komt zijn geloofwaardigheid niet ten goede'.

'Jammer' dat hij er niet is Ook de rechter had rekening gehouden met een uitleg van O. De rechtbank had speciaal tijd ingeruimd voor zijn verklaring. 'Het is jammer dat hij er niet is', zei de voorzitter van de rechtbank. O. zit na de moord nog altijd vast. De rechter verlengde dinsdag zijn voorlopige hechtenis. Een deel daarvan zal O. moeten doorbrengen in het Pieter Baan Centrum voor observatie. Omroep West onthulde na de moord dat O een lang tbs-verleden heeft. De volgende zitting in deze zaak staat gepland op 29 maart. LEES OOK: 'Onbegrijpelijk dat ex-tbs'er O. nog vrij rondliep'