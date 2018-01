Den Haag gaat als eerste grote stad over op duurzame stroom

DEN HAAG - Als eerste grote stad gaat Den Haag vanaf 2019 beginnen om haar kantoren, openbare verlichting, verkeersinstallaties, gemalen, zwembaden en sporthallen volledig te voorzien van stroom die duurzaam is opgewekt.

De energiebehoefte zal de komende jaren steeds meer worden gehaald uit windparken, zonnepanelen op daken, zonneweides en andere duurzame voorzieningen en initiatieven.

Eind 2023 moet alle stroom die de gemeente gebruikt, duurzaam zijn. Daarvan wordt 10 procent binnen de gemeentegrenzen opgewekt en de andere 90 procent in de regio. Den Haag heeft dit dinsdag afgesproken met Eneco en OM, het grootste energiecollectief van Nederland met lokale coöperaties.



Aardwarmte en zonnedaken

Wethouder Joris Wijsmuller (Duurzaamheid) is blij met de contracten en vindt vooral de opwekking van duurzame energie in de buurt belangrijk. Dat gebeurt onder meer met aardwarmte en collectieve zonnedaken. De nieuwe aardbeving maandag in Groningen toont volgens hem nog eens aan dat Nederland van het gas af moet.

