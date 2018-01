Groeten uit Belek: Dolblije Johnsen, Turkse voetbalgekte en prachtige accommodaties

DEN HAAG - De eerste dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond natuurlijk in het teken van de oefenwedstrijd tussen ADO Den Haag en Besiktas, maar in de kantlijn gebeurde ook genoeg. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Aanvaller Johnsen blij na shirtje ruilen

Bjorn Johnsen kende een mooie dag. De spits scoorde in de oefenwedstrijd tegen Besiktas twee doelpunten en zet zijn goede lijn van de afgelopen weken ook in 2018 naadloos door. Maar hij had nog een reden om blij te zijn. Na de wedstrijd tegen Besiktas ruilde hij van shirt van voormalig Real Madrid-vedette Pepe. De Portugees was op zijn beurt ook blij met het shirt van Johnsen.



De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Besiktas werd aanvankelijk achter gesloten deuren gespeeld. Maar daar namen de supporters van Besiktas geen genoegen mee. Een groep van 1500 supporters schreeuwde voor de hoofdingang van het stadion de spelers toe en bleven maar zingen en rookbommen afsteken. Uiteindelijk werd toch besloten om alle supporters binnen te laten. En dat leverde mooie beelden en een fantastische sfeer op.ADO Den Haag bivakkeert vanaf afgelopen zaterdag in het Turkse Belek, maar Omroep West is pas dinsdagmorgen aangekomen. En alle plaatjes en filmpjes die eerder voorbij zijn gekomen kloppen. Het is een fantastische plek waar de ploeg van Fons Groenendijk haar trainingskamp heeft opgeslagen. Kijk zelf maar:Tot zover de eerste dag van ons bezoek aan het trainingskamp van ADO Den Haag in het Turkse Belek. De groeten uit Belek gaan vandaag naar Bram Groen. Hij vroeg op twitter of ADO Den Haag bezig is met de komst van Watford-spits Jerome Sinclair.Navraag leert ons dat ADO Den Haag geen interesse heeft in Jerome Sinclair. Heb jij ook vragen? Stel ze dan aan @OmroepWestSport of aan verslaggever @JimvanderDeijl