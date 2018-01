West Wekker: verkiezingscampagne D66 Den Haag van start en drama op de verlengde A4

DEN HAAG - De verlengde A4 was voor een deel bedoeld om de files op de A13 te verminderen. Dat is gelukt, maar op de verlengde A4 staat het nu zelf regelmatig vast. Hoe komt dat? Verder nog in de West Wekker: de week van het verkeer en wie is de onbekende man die rust op de begraafplaats in Naaldwijk?

1. Week van het verkeer: meet met de politie en op bezoek bij vrachtwagenchauffeurs

Bij Omroep West staat het verkeer deze week centraal. Vandaag gaan we mee met de politie voor voertuigcontroles en staan we op een parkeerplaats waar veel vrachtwagens staan.

2. D66 wil met optimisme in plaats van populisme de grootste worden

D66 in Den Haag heeft gisteravond de verkiezingscampagne afgetrapt in het Paard in Den Haag. De partij was de grootste in Den Haag en als het aan minister Ingrid van Engelshoven ligt, blijft dit ook zo na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zo.

3. Onbekende man Staelduinse Bos rust op begraafplaats Naaldwijk

Op 9 december 2007 wordt in het Staelduinse Bos in ‘s Gravenzande het lichaam gevonden van een onbekende man. Ruim tien jaar later is nog steeds niet duidelijk om wie het gaat. De man heeft op de begraafplaats van Naaldwijk zijn laatste rustplaats gevonden, met dank aan Ben Assies, de voormalig gemeentewoordvoerder van de gemeente Westland. De zaak van de onbekende dode man is op de coldcase-kalender van de politie terechtgekomen. En dus komt er hopelijk ooit antwoord op de vraag wie de man is.

4. Scholieren Wellantcollege schrijven herinneringsboek voor bewoners Verpleeghuis Oudshoorn

Vandaag gaat opnieuw het project ‘De tijd geritst’ van start. Tien scholieren van het Wellantcollege in Alphen aan den Rijn bezoeken bewoners van verpleeghuis Oudshoorn. De leerlingen gaan vijf keer per week langs en spreken met de bewoners over hun leven. Die verhalen verwerken de leerlingen in een boek.

5. Drama op de verlengde A4

Twee jaar na het openen van de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam is er goed en slecht nieuws. De A13 tussen Den Haag en Rotterdam staat niet meer in de jaarlijkse File Top 10. Het autoverkeer rijdt daar nu meestal gewoon door. Maar dat geldt niet voor de verlengde A4 zelf, want vanuit Den Haag richting de Ketheltunnel loopt het in de avondspits bijna altijd vast.

Weer: Het is een bewolkte dag met plaatselijk soms motregen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Het wordt ongeveer 7 graden.

Wegen naar Zee:

In de TV West-serie Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.