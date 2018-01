D66 wil met optimisme in plaats van populisme de grootste worden

DEN HAAG - D66 hoopt met een boodschap van optimisme en door zich te verzetten tegen populisme en ‘de rattenvangers van Hamelen’ op 21 maart van dit jaar weer de grootste partij in de Haagse gemeenteraad worden. ‘Diversiteit is de motor van een nieuwe Haagse bloeiperiode’, aldus lijsttrekker Robert van Asten dinsdagavond tijdens de start van de verkiezingscampagne in het Paard in Den Haag.

De democraten willen in de volgende collegeperiode weer regeren in Den Haag, maakt de huidige fractievoorzitter meer dan duidelijk. Dit onder meer om het op een goede manier mogelijk te maken dat de stad in de komende ruim twintig jaar met 100.000 inwoners groeit. Den Haag moet ook dan ‘leefbaar’ blijven.

Dat kan volgens hem alleen door flink te investeren in duurzaamheid, zorgen voor voldoende werkgelegenheid, het bouwen van veel nieuwe woningen en zorgen dat de bereikbaarheid in orde blijft. Voor dat laatste is het in zijn ogen noodzakelijk dat de auto niet meer als vervoermiddel nummer 1 wordt beschouwd. Veel meer mensen zullen straks gebruik moeten gaan maken van de fiets en het openbaar vervoer.





Meer geld voor OV

Van Asten deed dan ook een oproep aan zijn voorganger en huidig minister Ingrid van Engelshoven en de in de zaal aanwezige Kamerleden om veel meer geld voor het ov beschikbaar te stellen. Ook ziet hij – in tegenstelling tot enkele andere partijen in de raad – ook nog in ‘Den Haag stad van recht en vrede’ en cybersecurity mogelijkheden om tot banengroei te komen.

Van Engelshoven zelf en Van Asten herinnerden ook nog aan de spannende verkiezingsstrijd van vier jaar geleden waarbij zowel de PVV en D66 tot op het laatste moment de grootste leken te kunnen worden. Maar volgens beiden werden de ‘populisten’ verslagen. Vervolgens moest een coalitie worden gevormd met relatief veel partijen. Een ‘bumpy road’, dat regeren in deze samenstelling, aldus Van Engelshoven. Die daaraan wel toevoegde dat er onder leiding van D66 toch wel veel veranderde: minder machtspolitiek, meer samen doen met de inwoners van de stad.





Geen zwakke scholen meer

Van Asten zei zelfs dat D66 in de afgelopen jaren ‘heeft geleverd wat we hebben beloofd’. En die verdiensten zijn volgens hem onder meer dat er geen zwakke scholen meer zijn in de stad, dat de Haagse tak van de Universiteit Leiden fors is gegroeid, het toerisme toegenomen en dat een begin is gemaakt met de verduurzaming van vele woningen.

De nieuwe lijsttrekker herinnerde ook aan volgens hem mindere periodes in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld toen de PVV opriep de Schilderswijk hermetisch af te sluiten en te laten doorzoeken door de politie. Of de momenten waarbij sommige partijen in de raad iedere nieuwe plek waar vluchtelingen moesten worden opgevangen ter discussie te stelden ‘alsof er verkrachters en moordenaars naar de stad kwamen’. Van Asten: ‘Er zijn meer en meer partijen die louter de achterban naar de mond praten. Maar wij moeten dit populisme en deze onverdraagzaamheid verslaan.'





LEES OOK: Roze grachten: Den Haag krijgt Canal Parade