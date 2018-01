'Fileleed op verlengde A4 in avondspits is het gevolg van beleid Ketheltunnel'

REGIO - Twee jaar na het openen van de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam is er goed en slecht nieuws. De A13 tussen tussen Den Haag en Rotterdam staat sinds die tijd niet meer in de jaarlijkse File Top 10. Het autoverkeer rijdt nu meestal gewoon door. Maar dat geldt niet voor de verlengde A4 zelf, want vanuit Den Haag richting de Ketheltunnel loopt het in de avondspits regelmatig vast.

Volgens de ANWB heeft dat vooral te maken met het gedeeltelijk afsluiten van zowel de Beneluxtunnel als de Ketheltunnel: 'Het beleid is dat er geen file mag staan in de tunnel. Dus is er iets aan de hand in de Beneluxtunnel, dan mag het verkeer in de Ketheltunnel er gedoseerd doorheen. Helemaal dicht gaat deze niet, maar dan heb je wel gelijk heel veel overlast en dat zorgt voor flinke vertraging.'

Toch weerspreekt Transport en Logistiek Nederland dat beeld en ziet de verlengde A4 als een verbetering van de doorstroming voor het vrachtverkeer. Maar dat geldt niet voor transportbedrijf Van Duijn in De Lier. De vertragingen bij de Ketheltunnel op de A4 kosten het bedrijf dagelijks duizenden euro's extra. Manager Kees Haasnoot: 'Onze vrachtwagens zijn een uur bezig, extra. En dat is er niet een, maar een stuk of veertig per dag. Dat loopt aardig in de kosten.'



Meer vertragingen verwacht

Een oplossing voor dit probleem lijkt er niet, want het is beleid om het verkeer in de Ketheltunnel te doseren. Dat beleid geldt nu overigens nog niet voor de Beneluxtunnel, maar in de toekomst wel. Volgens de ANWB wordt hierdoor het effect waarschijnlijk alleen maar versterkt en worden er nog meer vertragingen verwacht: 'Dat is natuurlijk wel een probleem waar ze naar moeten gaan kijken, hoe dat wordt opgelost. Maar voorlopig zien wij daar nog geen oplossing voor.'



Week van het Verkeer

