Auto in Delft vat vlam, buurtbewoners waarschuwen brandweer Het vuur werd rond 00.45 uur ontdekt. (Foto: Marofer)

DELFT - Aan de Karibastraat in Delft is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in brand gevlogen. Het vuur werd rond 00.45 uur ontdekt.

Buurtbewoners belden de brandweer. Die had volgens ooggetuigen behoorlijk wat moeite met het blussen van de brand. De auto stond vlakbij de gevel van een huis, maar het vuur sloeg niet over.