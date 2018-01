Automobilist rijdt in op bruiloftsgasten, bruidegom blij met goede afloop

DEN HAAG - In Den Haag zou een 27-jarige man met opzet op een groepje bruiloftsgasten zijn ingereden. Daarbij raakte dinsdag één persoon gewond aan zijn hand. Het gebeurde voor zalencentrum Kristal op de Binckhorst. 'Het had veel erger kunnen aflopen', zegt de bruidegom, die getuige was van de aanrijding.

De bruidegom stond met vijf of zes gasten op de parkeerplaats van zalencentrum Kristal een sigaretje te roken. 'We hadden net gegeten en stonden gewoon te praten. Toen kwam er een auto uit een parkeerplek gereden en die gaf opeens vol gas. We konden net op tijd opzij springen,' vertelt de bruidegom. 'Hij toeterde niet, sprak niet met ons, helemaal niks.'

Vervolgens reed de automobilist nog een keer achteruit, zegt de gastheer van het feest: 'We sprongen weer opzij en snapten toen dat het opzet was. Een van mijn gasten raakte gewond aan zijn hand. Zijn vinger ligt helemaal open.' De politie bevestigt dat er één persoon gewond raakte en zelf naar het ziekenhuis is gegaan. Volgens de bruidegom was er geen aanleiding voor de aanrijding. 'Geen ruzie of zoiets, alle gasten zijn bijna de hele avond binnen geweest.'



Kenteken opgeschreven

Na de aanrijding reed de bestuurder snel weg. 'Iemand had zijn kenteken opgeschreven. Toen hebben we de politie gebeld en die waren er heel snel.' De 27-jarige man uit Den Haag is later door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een aanrijding. Gasten van de bruiloft mochten vanwege het politieonderzoek urenlang hun auto niet weghalen.

'Helemaal gestoord', reageert een bezoekster van het feest op Facebook. 'Gelukkig gaat het goed met de rest. Ik was erg geschrokken!' Volgens de naastgelegen sportschool is de verdachte een van hun bezoekers. 'Het is iemand die bij ons een proefles volgde. Hij is drie kwartier tot een uur bij ons binnen geweest en toen vertrokken'. Mensen van de sportschool hebben niets gezien van de aanrijding. 'Alleen de politie die opeens de straat in reed.'



Camerabeelden

De politie heeft camerabeelden bekeken van de sportschool, maar daar is volgens de eigenaar weinig tot niets op te zien. De 27-jarige verdachte is verhoord en naar huis gestuurd. De bruidegom baalt van het incident tijdens zijn feest. 'Maar ik ben blij dat het redelijk goed is afgelopen. Het feest is daarna gewoon doorgegaan.'