Nieuw hotel in Scheveningse haven

DEN HAAG - De Scheveningse haven krijgt er een hotel bij. Aan de Dr. Lelykade gaat eind dit jaar de bouw van een nieuw hotel van start. Het wordt het kopstuk van een nieuw bedrijvencomplex en moet een jong publiek aanspreken.

In het nieuwe bedrijvencomplex komen ongeveer negen bedrijfsruimtes te zitten, met daar bovenop het nieuwe hotel. Ook een foyer voor het hotel en een parkeerdek, dat via de Zeesluisweg te bereiken is, komen op het dak. 'Waar we extra aandacht aan besteed hebben is het neerzetten van een maritiem uiterlijk, zodat het goed bij de rest van de haven past', aldus projectleider Bas Pickkers.

Aan het einde van dit jaar gaat de bouw van start. Eind 2019 moet het complex en het hotel klaar zijn.



Hotel

Het hotel krijgt de naam Moxy Hotel, een keten van Marriott. Eind deze maand opent het eerste Nederlandse Moxy Hotel in Amsterdam. Later dit jaar volgt er nog een in Den Haag. De hotels richten zich op een jong publiek. Hoeveel een kamer gaat kosten is nog niet bekend.

Het plan, dat 'Scheveningse Kaai' heet, is door architect Mark Graafland van het Haagse Bureau Kroner voor vastgoedbedrijf Vastint Hospitality ontwikkeld. Het plan won een door de gemeente opgestelde tender, waar drie partijen aan deelnamen.