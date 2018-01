Man uit Dordrecht bekent moord op vlogger Parsa010 uit Zoetermeer

ZOETERMEER - Een 24-jarige Dordtenaar heeft bekend dat hij in mei vorig jaar Parsa Maboud, ook wel bekend als vlogger Parsa010, uit Zoetermeer heeft doodgeschoten. Dat meldt RTV Rijnmond. Het slachtoffer stond te barbecueën aan de Paardenbloem in Rotterdam-Ommoord toen hij werd geliquideerd.

Volgens de verdachte was het zelfverdediging. Sidar D. zegt dat hij lange tijd werd geterroriseerd en bedreigd door Parsa010. Zijn advocaat zei tijdens de pro formazitting in de Rotterdamse rechtbank: 'D. was naar de Paardenbloem gegaan om de incidenten aan de kaak te stellen. Vanwege die bedreigingen had hij een wapen aangeschaft. Vol adrenaline kwam hij daar aan. Hij zag dat er wapens werden getrokken en dat was voor hem de trigger om te gaan schieten.'

De advocaat omschrijft zijn cliënt als een rustige, vriendelijke jongen. 'Hij is zeker niet naar de woning gegaan om Parsa te vermoorden.' Justitie zegt dat niets erop wijst dat Sidar D. naar Ommoord ging om te praten. 'Getuigen spreken over een man die achter de bosjes liep, met capuchon en pet op en handschoenen aan. Het was 28 mei, mensen waren aan het barbecueën. Geen weer om je zo te kleden. Het ging dus om een vermomming.'



Meerdere keren geschoten

De verdachte zou ook meerdere keren, met een korte pauzes, hebben geschoten. 'Hij kwam daar met een doel en dat was niet praten', zegt justitie. Een tweede verdachte, een 24-jarige Rotterdammer, zegt niets te maken hebben met de schietpartij omdat hij in de auto zat. De rechter beslist later of beide mannen in de cel blijven.