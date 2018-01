Transfergeruchten leiden tot kopzorgen bij ADO-trainer Fons Groenendijk

DEN HAAG - Met een zevende plek in de eredivisie presteert ADO Den Haag dit seizoen boven verwachting. Het leidt tot een positieve sfeer in de groep en de Haagse club springt ook bij andere clubs in het oog. Het gevolg: spelers komen in de belangstelling te staan. Het leidt tot transfergeruchten, die trainer Fons Groenendijk wat zorgen baren.

Het gaat om Nasser El Khayati en Tyronne Ebuehi die belangstelling genieten. Voor El Khayati is er interesse uit het Midden-Oosten en Engeland. Met zijn fabelachtige acties en doelpunten is El Khayati de smaakmaker van de eerste seizoenshelft. Het contract van Ebuehi loopt aan het eind van dit seizoen af en ADO Den Haag hoopt de verbintenis met hem te verlengen, maar ook hij wordt aan clubs gelinkt.

Ik weiger onnodig druk op de ploeg te leggen Fons Groenendijk - Trainer ADO Den Haag

Lijstjes met vervangers

'Ik zie dit allemaal als een compliment', geeft Groenendijk aan, die met zijn ploeg momenteel op trainingskamp in Turkije is. 'Je betaalt altijd een prijs als het aardig gaat met de club. En dat straalt dan ook af op de spelers.'

Desondanks veroorzaakt het wel kopzorgen bij Groenendijk. Mochten er echt spelers weggaan, is ADO Den Haag volgens de coach wel goed voorbereid. 'Je moet zorgen dat je lijstjes hebt, met eventuele vervangers erop. Daar zijn we natuurlijk wel mee in de weer, zodat we niet verrast worden als het daadwerkelijk tot een transfer komt.'

Over anderhalve week hervat ADO Den Haag de competitie en dan hoopt het de goede lijn van de eerste seizoenshelft door te zetten. Nu ADO de zevende plaats bezet, wil Groenendijk nog weinig weten van het bijstellen van de doelstelling.



'Nuchter blijven'

'Nee, hoor. Ik heb al eerder gezegd dat we heel nuchter moeten blijven en elke wedstrijd moeten benaderen alsof het een bekerfinale is. Onze instelling is top en als wij dat kunnen brengen, zijn we voetballend ook aardig. En als die instelling er niet is, dan is het ook al snel een stuk minder.'

Als binnenkort wel gaat blijken dat ADO Den Haag om de play-off-plaatsen mee gaat doen, dan wil Groenendijk daar met zijn ploeg wel vol voor gaan. 'Maar nu weiger ik er onnodig druk op te leggen.'

