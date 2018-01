Wat is gezonder in de stad: op de fiets of toch met de auto?

DEN HAAG - De één stapt 's ochtends in de auto, de ander gaat op de fiets naar zijn werk of school. Maar wie tijdens de spits door een stad als Den Haag fietst kan last hebben van uitlaatgassen van de auto's. Colinda uit Den Haag vroeg zich daarom af: 'Wat is gezonder? Stilzitten in de auto, of bewegen op de fiets en daarbij fijnstof inademen.' Zij stuurde haar vraag in via Rake Vragen.

'Het is een ingewikkeld probleem, want je kan het niet goed meten', vertelt Joost Wesseling, onderzoeker bij het RIVM. 'Elke situatie is weer anders. Het hangt af van je fietsroute, het moment van de dag of in welke auto je rijdt.'

Zo heb je een slechtere luchtkwaliteit als je net achter een tweetaktbrommertje fietst en een betere luchtkwaliteit als je in de nieuwste auto rijdt met goede filters in de ventilatie.



'Fietsen toch gezonder'

Anne Knol van de Milieudefensie zegt dat van de twee opties, fietsen toch gezonder is. 'Het feit dat je beweegt en sportief bezig bent, weegt sterker op tegen de nadelen van luchtvervuiling. Ook al adem je meer fijnstof in wanneer je intensief bezig bent. De gedachte dat je in de auto geen fijnstof binnen krijgt klopt niet, omdat de fijnstof binnen komt via de ventilatie.'

Wesseling is het eens met deze uitspraak. 'Recente studies komen tot de conclusie dat fietsen over het algemeen gezonder is dan autogebruik. Ook in Den Haag zou, volgens de verschillende studies, het positieve effect van meer beweging groter zijn dan het negatieve effect van verhoogde blootstelling aan verontreiniging.’



Conclusie

Hoewel de auto misschien fijner en warmer is en het niet lekker ruikt als je achter een tweetakt brommer rijdt, is het volgens deze deskundigen toch een stuk gezonder om de fiets te pakken en de auto te laten staan.

