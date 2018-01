Deel dit artikel:











7000 kinderen proosten op scholenfusie Bollenstreek Toast op Hoffenne om Sophia scholenfusie - Foto: Omroep West Toast op CBS Hoffenne Noordwijk om Sophia scholenfusie - Foto: Omroep West Toast directeur Ingrid Luk van VBS Hoffenne Noordwijk - Foto: Omroep West

NOORDWIJK - 'Sophie.... Jaaaa!!!!', klinkt het uit vele tientallen keeltjes. Ook de kinderen van CBS Hoffenne in Noordwijk proosten woensdagmorgen op de naam van hun nieuwe schoolbestuur, Sophia Scholen. Per 1 januari al zijn alle RK en PC basisscholen in de Duin- en Bollenstreek van Hillegom tot Katwijk, daarin opgegaan.

Op het podium van Hoffene wordt de yell begonnen door vijf Sophietjes. De kleine Sophie van Egmond uit groep 3 wist volgens de juf vanmorgen nog zo mooi te vertellen waarom Sophia Scholen feestvierden. Nu komt er alleen nog 'Sophie...Jaaaaa!' uit. Woensdag dronken zo'n 7.000 kinderen limonade uit plastic champagneglazen. Zij proostten met hun juffen en meesters van 33 scholen na twee jaar peentjes zweten op de afronding van de fusie van hun besturen, waarmee hun scholen zijn veiliggesteld. Zowel de katholieke Sophia Stichting als het protestantse PCPO verkeerden enkele jaren in grote financiële problemen. Scholen in krimpgebieden sleepten de anderen mee in hun misère. Vooral de PC scholen halen opgelucht adem: hun voortbestaan heeft echt aan een zijden draadje gehangen. Dat is nu voorbij. Er hoeft niemand te worden ontslagen, sterker nog: er worden weer mensen aangenomen. 'We kunnen weer vooruitkijken', zegt directeur Ingrid Luk van christelijke basisschool Hoffenne in Noordwijk. 'En ik ben trots op mijn juffen en meesters dat de kinderen niets van die problemen hebben gemerkt.'