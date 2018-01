Westland is nieuwste bestemming op Vakantiebeurs

DEN HAAG - Ze hebben er misschien geen tropische stranden, luxueuze resorts of idyllische heuvels, maar toch staat de gemeente Westland dit jaar op de Vakantiebeurs. Het is de eerste keer dat de gemeente meedoet.

Jeroen Beelen, marketingcoördinator bij toerismestichting Bezoek Westland, staat op de Vakantiebeurs om de gemeente als vakantiebestemming te promoten, meldt onze mediapartner WOS. Het bedrijf werd benaderd door Ed Smit, die een reisorganisatie in Costa Rica heeft. Hij wist Beelen over te halen samen op de Vakantiebeurs te staan. 'Wat in Costa Rica in de natuur te vinden is, heb je in Westland ook', vertelde Smit tegen Beelen.

Westland heeft volgens Beelen drie belangrijke verkooppunten: 'De prachtige kust, de bloemen en groente en fruit.' Bovendien is de hele stand van Bezoek Westland gevuld met 'typisch Westlandse producten', zoals go-karts (een soort skelter), orchideeën en tomaten.



Nederlandse bestemming voor Nederlanders

'We richten ons op de Nederlandse bezoeker die op zoek is naar een uitje. Er zijn nog heel veel Nederlands die niet weten dat Westland bestaat of waar het ligt, laat staan wat je er kunt doen', aldus Beelen.

De Vakantiebeurs loopt nog tot en met 14 januari. Ook de stand van Bezoek Westland is nog tot dan te bezoeken.

