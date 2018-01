Na zegening door priester: boren Victory Boogie Woogietunnel gaat nu echt beginnen

De boormachine is gebouwd in Duitsland. Foto gemeente Den Haag

DEN HAAG - De minister van infrastructuur en waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, en de Haagse wethouder Boudewijn Revis geven vrijdagmiddag het startsein voor het boren van de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt vrijdagmiddag ook de naam van de tunnelboormachine bekend gemaakt door zangeres Ellen ten Damme. Zij is beschermvrouwe van het project. Een priester gaat de boormachine zegenen en er wordt een beeldje van de Heilige Barbara bij de tunnelingang geplaatst, een traditie die overal ter wereld wordt gevolgd als er een tunnel wordt geboord.

De afgelopen weken zijn op het terrein de laatste voorbereidingen getroffen, stelt de projectdirecteur Paul Janssen in een brief aan omwonenden. Zo is de boormachine nu helemaal klaar.



Fabriek

Om de boorschacht heen is ook een complete fabriek gebouwd. Daar wordt onder meer de grond en boorvloeistof die uit de machine komen van elkaar gescheiden. Ook is er een speciale plek waar de betonnen segmenten die de tunnel gaan vormen, zijn opgeslagen. Die onderdelen worden met speciale wagens - die op elektriciteit rijden - naar de machine gebracht.

Het boren van de tunnel zelf begint maandag. Vanaf dan wordt er in ploegendiensten zeven dagen in de week 24 uur per dag gewerkt. Volgens projectdirecteur Janssen verloopt het boren in de eerste weken nog langzaam. Maar als de machine eenmaal op gang is, gaat zij met ongeveer vijftien meter per dag vooruit. Dat betekent dat het enorme gevaarte in mei of juni aankomt in de Binckhorst.



Verbindingsweg

De Victory Boogie Woogietunnel is een onderdeel van de Rotterdamsebaan, de nieuwe weg die loopt van knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst. De weg is bedoeld om de drukke Utrechtsebaan te ontlasten. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste auto's op 1 juli 2020 door de nieuwe tunnel rijden.

Op zaterdag 13 januari kan iedereen kennis maken met de Rotterdamsebaan. De werkterreinen in de Binckhorst en de Vlietzone zijn dan tussen 12.30 en 16.30 uur open. Tijdens die open dag kunnen geïnteresseerden onder meer de tachtig meter lange boor bekijken.

LEES OOK: Megaboor bijna klaar: boren Victory Boogie Woogietunnel begint binnenkort