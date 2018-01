COLUMN: Hoezo COLDcases? Wij vergeten niets …

DEN HAAG - Mag ik beginnen u een gelukkig en vooral veilig 2018 te wensen? Wij gaan er weer alles aan doen misdrijven te voorkomen of te vervolgen. Dat laatste geldt ook als ze al tientallen jaren oud zijn. Daarom begint ook dit nieuwe jaar weer met een nieuwe coldcasekalender, in de hoop dat dit tips gaat opleveren.

Die kalender wordt verspreid in alle gevangenissen van Nederland en bevat 52 cold cases, oude zaken dus die nooit zijn opgelost. Afgelopen jaar deed de politie dit voor het eerst en 9 van de 52 zaken op die kalender worden nu opnieuw bekeken of zijn zelfs al heropend. Omroep West schreef bijvoorbeeld al over de zaak van "de Indiaan", waarin na nieuwe tips ook de mogelijkheden weer worden bekeken. Groot succes dus.

Dit soort coldcases kennen een bijzondere tegenstrijdigheid ten opzichte van 'verse' zaken: tijd is je vriend. Bij elk ander onderzoek is tijd je vijand, je wilt zo snel mogelijk informatie en sporen verzamelen voordat ze weg zijn. In een coldcase werkt het precies andersom: hoe langer het duurt hoe groter de kans dat mensen toch willen gaan praten of dat er nieuwe technieken zijn waarmee de zaak nu tot een goed einde kan worden gebracht.

En dat kán ook echt. Dat bleek vorige maand maar weer. We kregen een man veroordeeld tot 14 jaar cel voor de moord op Miriam Sharon in Den Haag. Een zaak uit 1990! Dankzij uitmuntend werk van het coldcaseteam van de politie en onze coldcaseofficier hier. Voor de nabestaanden was dit zó'n belangrijk moment. Een hele bevrijding dat na 27 jaar eindelijk een eind kwam aan de onzekerheid.

En dáár doen we het voor. Om nabestaanden duidelijkheid en genoegdoening te bieden. Maar ook opdat de daders in coldcases flink zenuwachtig worden en slecht slapen. Want laat duidelijk zijn: politie en justitie vergeten niets … Ook geen coldcases.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

