Waarop let de politie bij een verkeerscontrole?

DEN HAAG - In de buitenspiegel zie je een motoragent aan komen. En ja hoor, hij gebaart je mee te komen. Op naar het terrein van Rijkswaterstaat waar jij en de auto binnenste buiten gekeerd worden. Maar waar let de politie nou op bij een verkeerscontrole?

Volgens teamchef van de politie Ronald van Riessen heeft de controle meerdere functies. 'We beginnen met een alcoholcontrole. Zelfs 's morgens vroeg treffen we mensen aan met een borrel op.' Als dat afgehandeld is wordt er gecontroleerd op de papieren: APK, rijbewijs, verzekering, wegenbelasting.

Ook de auto wordt aan een keuring onderworpen. Werken de remmen naar behoren, doen de lichten het, heeft de bestuurder goed zicht rondom de auto. 'Soms komen we gebreken tegen die mensen niet eens weten. Op zo'n moment werkt zo'n controle preventief. Ter voorkoming van mogelijke ellende later,' aldus van Riessen, die werkt bij de politie in Leiden-Zuid.



Een goede neus

Toch mag de politie ook gewoon bekeuringen uitschrijven als er echt iets mis is. Op de vraag welke auto's aangehouden worden zegt van Riessen: 'de motoragenten hebben daar een neus voor. Het is een kruising tussen het uiterlijk van de auto, de rijstijl en de chauffeur die hen doet besluiten iemand mee te nemen.'