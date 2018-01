Een grote stap richting CO2-neutraal varen

REGIO - Transportbedrijf NedCargo en Heineken hebben de handen ineen geslagen om CO2-neutraal vrachtvervoer over water mogelijk te maken. Met het nieuwe elektronische containerschip De Gouwenaar 2 van NedCargo is dit in de nabije toekomst mogelijk. Het is het enige schip in Nederland dat geheel op accu's of waterstof kan varen.

Het is de wens van Heineken om in 2020 geheel emissieloos (zonder uitstoot) de flesjes bier naar de Amerikaanse markt te verschepen. Klimaatneutraal transport is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren met Amerikaanse lokale biermerken. Want Heineken verwacht dat duurzaamheid de komende jaren nog belangrijker gaat worden voor de consument.

Zodoende vaart De Gouwenaar 2 vier keer per week met 2,5 miljoen flesjes bier, bestemd voor de Amerikaanse markt, vanuit de containerterminal in Alphen aan den Rijn naar Rotterdam of Antwerpen. Het schip is speciaal gebouwd voor de Gouwe en kan 52 containers per keer meenemen. Dat is vijfentwintig procent meer dan een reguleer binnenvaartschip en dat met hetzelfde brandstofverbruik.



Emissieloos

De elektriciteit voor de motoren van het binnenvaartschip wordt nu nog opgewekt met dieselgeneratoren, maar het schip is er op gebouwd om deze te vervangen voor accu's of waterstofcellen. De Gouwenaar 2 is het enige schip in Nederland waarop dit mogelijk is. De technologie om helemaal elektrisch te varen is nu nog niet voorhanden, maar NedCargo hoopt dat dit over enkele jaren wel mogelijk is.

Door de diesel-elektrische aandrijving is Gouwenaar 2 al een stuk duurzamer. Het schip vermindert de uitstoot van CO2 met twintig procent. Daarom heeft NedCargo al een nieuw schip besteld, De Gouwenaar 3. Het bedrijft heeft de ambitie om in de toekomst al het transport geheel emissieloos te gaan doen.



Groene Corridor

Het traject waarover de Gouwenaar 2 vaart heet officieel de Groene Corridor. Dit is de vaarweg over de Gouwe van Alphen aan den Rijn naar Rotterdam. Ook de provincie Zuid-Holland zet zich in voor het verduurzamen en vergroenen van deze route. Zo worden de damwanden van de kades, als deze vervangen moeten worden, voorzien van stalen panelen die zo duurzaam mogelijk zijn geproduceerd.

Verder stimuleert de provincie het vervoer op het water. Een schip als de Gouwenaar 2 houdt met haar 52 containers ook 52 vrachtwagens van de weg. Hierdoor neemt de filedruk in de regio af. Daarnaast is vervoer over het water duurzamer dan vervoer over de weg. Het enige nadeel zijn de bruggen die vaker open moeten. Dit is vervelend voor de automobilist, maar volgens de provincie wegen de nadelen daarvan niet op tegen de voordelen van vervoer over het water.