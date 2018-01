Deel dit artikel:











Persprotocol Westland voorlopig opgeschort na kritiek uit raad Agnes van Ardenne (Foto: Naktuinbouw)

WESTLAND - Een aangekondigd persprotocol van waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne van de gemeente Westland is voorlopig van de baan. De burgemeester gaat eerst in gesprek met de pers over het protocol. Dat gesprek is vrijdag.

Eerder deze week kwam Van Ardenne met een serie regels voor, met name, de filmende en fotograferende pers. Camera's mogen maar in één hoekje van de raadszaal staan, en de burgemeester zou zelf mogen bepalen wie er wel en niet naar binnen mag. Ook de wandelgangen en fractiekamers zijn op sommige tijden verboden terrein voor journalisten. Het nieuwe protocol stond voor morgenavond op de agenda van de vergadering van de fractievoorzitters, maar is daar inmiddels afgehaald in afwachting van het gesprek met de pers. Een aantal fractievoorzitters reageerde op Twitter scherp op de nieuwe regels.

Reacties 'Dit protocol probeert een probleem op te lossen dat er niet is', zo schreef CDA-fractieleider Piet Vreugdenhil. Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland noemt het protocol 'belachelijk'. Hij juicht het wel toe dat de burgemeester alsnog met de pers gaat praten. Ook buiten de lokale politiek zijn er verbaasde reacties. 'Is dat wel legaal?' vraagt filmregisseur Martin Koolhoven.



In november raakte burgemeester Van Ardenne in opspraak omdat ze een cameraploeg van EenVandaag op inhoudelijk gronden verbood in de raadszaal te filmen. De camera volgde één specifiek raadslid, en dat vond de burgemeester ongewenst. De Nederlandse Vereniging van Journalisten beschuldigde haar toen van 'censuur en persbreidel'.